Perde in controllo della moto in curva e finisce dall'altra parte della strada: morto 30enne

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, ma all’arrivo dei soccorritori non c’era ormai più nulla da fare

Tragedia nel Salernitano, dove un giovane motociclista ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che collega Eboli a Olevano sul Tusciano, in località Monti di Eboli.

La vittima è Gerardo D'Alessandro, 30enne originario di Battipaglia, che viaggiava in sella alla sua Ducati rossa quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della moto in prossimità di una curva. Dopo aver sbandato, il giovane sarebbe finito sul ciglio opposto della carreggiata, in un tratto dove la strada costeggia una discesa. L’impatto è stato violentissimo e le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il decesso sarebbe avvenuto pochi minuti dopo l’incidente, verificatosi intorno alle ore 18.

Alcuni automobilisti di passaggio, notando il corpo del motociclista riverso sull’asfalto e la Ducati gravemente danneggiata poco distante, hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 del Vopi con un’ambulanza, ma all’arrivo dei soccorritori per il 30enne non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Eboli e i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Le indagini sono affidate alla Polizia Municipale di Eboli, coordinata dal tenente colonnello Daniele De Sanctis. Gli investigatori hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire tutti gli accertamenti tecnici necessari.

Secondo le prime verifiche, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Gli investigatori ipotizzano che il motociclista potesse procedere a velocità sostenuta e che abbia perso il controllo della Ducati forse durante una manovra particolarmente delicata, ma saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire le cause precise della tragedia.

La moto è stata sequestrata e trasferita in un deposito giudiziario, mentre la salma del giovane è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Eboli, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude che la Procura della Repubblica di Salerno possa disporre nelle prossime ore l’esame autoptico.

La notizia della morte di Gerardo D’Alessandro ha profondamente colpito la comunità di Battipaglia, dove il 30enne era molto conosciuto. Il giovane lavorava infatti nell’attività commerciale di famiglia, il bar pasticceria D’Alessandro di via Rosa Jemma. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ultime ore.

I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni nella sua città natale.