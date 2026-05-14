Partorisce due gemelli, muore maestra di 31 anni

Restano ancora da chiarire le cause del decesso della giovane madre

Profondo dolore a Sonnino per la morte di Erica Carroccia, la giovane maestra di 31 anni deceduta poco dopo aver dato alla luce due gemelli all’Ospedale Isola Tiberina - Gemelli di Roma. La tragedia ha sconvolto l’intera comunità lepina, dove Erica era molto conosciuta e apprezzata sia per il suo lavoro sia per il suo carattere. Insegnante stimata, aveva scelto di dedicare la propria vita all’educazione dei più piccoli, diventando un punto di riferimento per tanti bambini e famiglie del territorio.

Secondo quanto emerso, la donna sarebbe morta poche ore dopo il parto dei due gemellini. I neonati, fortunatamente, starebbero bene. Restano invece ancora da chiarire le cause del decesso della giovane madre, sulle quali saranno eseguiti tutti gli accertamenti necessari, probabilmente anche attraverso un esame autoptico.

La notizia della sua improvvisa scomparsa si è diffusa rapidamente nel paese, generando sgomento e commozione. A ricordarla pubblicamente è stato il sindaco Gianni Carroccia, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha espresso il cordoglio dell’intera amministrazione comunale.

«Maestra stimata e donna dal cuore grande», ha scritto il primo cittadino, «una giovane mamma che aveva appena accolto con amore due splendidi gemellini e che è stata strappata troppo presto all’affetto della sua famiglia e della comunità».

In segno di lutto e vicinanza alla famiglia, il Comune di Sonnino ha deciso di annullare tutti gli eventi civili e gli spettacoli previsti nell’ambito della tradizionale manifestazione delle “Torce”, appuntamento molto sentito che ogni anno richiama numerosi visitatori. Sarà mantenuta soltanto la processione religiosa.

L’intera comunità si è stretta attorno ai familiari della giovane maestra, colpiti da una perdita che ha lasciato un profondo vuoto nel paese.