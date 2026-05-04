Papa Leone a Napoli, mastodontico disposito di traffico

Il Pontefice arriverà in città in elicottero atterrando alla Rotonda Diaz

In vista della visita pastorale di Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio, il Comune di Napoli ha predisposto un articolato piano di viabilità con divieti di transito, sosta e modifiche alla circolazione per garantire la sicurezza dell’evento. Il Pontefice arriverà in città in elicottero atterrando alla Rotonda Diaz, per poi proseguire verso il Duomo per la celebrazione della Santa Messa e successivamente in piazza del Plebiscito per l’incontro con i fedeli.

Dalle ore 9 dell’8 maggio e fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di transito lungo i cosiddetti “percorsi papali” e nelle relative traverse. Il tragitto di andata comprenderà Rotonda Diaz, via Caracciolo, piazza Vittoria, via Chiatamone, via Nazario Sauro, via Acton, piazza Municipio, corso Umberto I e via Duomo. Il percorso di ritorno interesserà invece via Duomo, corso Umberto I, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito, fino al rientro verso la Rotonda Diaz.

Ulteriori restrizioni riguarderanno anche numerose strade limitrofe, tra cui via Donnaregina, via Santi Apostoli e viale Anton Dohrn.

Per consentire l’allestimento delle aree e le operazioni di sicurezza, i divieti di sosta con rimozione coatta scatteranno già dal 7 maggio in diverse zone, tra cui piazza Vittoria e via Nicolò Tommaseo. Dalle 14 dello stesso giorno le limitazioni saranno estese a tutte le strade interessate dal percorso.

Sospese anche le piste ciclabili su via Caracciolo e nelle aree coinvolte, così come gli stazionamenti dei taxi lungo i tratti interessati, a partire dalla sera del 7 maggio.

Modifiche previste anche per il trasporto pubblico locale, con deviazioni e variazioni di percorso delle linee interessate. Dalle ore 9 dell’8 maggio sarà inoltre vietato l’attraversamento pedonale lungo le strade attraversate dal corteo papale.

In alcune aree, come via Solitaria e rampe Brancaccio, l’accesso sarà consentito esclusivamente a residenti, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli autorizzati.

Il dispositivo resterà attivo fino al termine delle esigenze di sicurezza legate alla visita.