Operaio travolto sull'A1 verso Napoli: muore sul colpo

il lavoratore sarebbe stato sbalzato per diversi metri prima di cadere sull’asfalto

Tragedia questa mattina sull’Autostrada A1, nel tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, dove un operaio impegnato in attività legate a un cantiere stradale ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.45 al chilometro 722 in direzione Nord. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo — dipendente di una ditta esterna in subappalto per Autostrade per l'Italia — si era fermato sulla corsia d’emergenza per effettuare rilievi tecnici e scattare alcune fotografie nell’ambito delle operazioni di installazione di un cantiere.

Per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato improvvisamente travolto da una vettura in transito. L’impatto è stato violentissimo: il lavoratore sarebbe stato sbalzato per diversi metri prima di cadere sull’asfalto. I soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’incidente e avrebbe allertato i soccorsi, rimanendo sul posto in forte stato di shock.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Caserta, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità.

In una nota ufficiale, Autostrade per l'Italia ha espresso “il più profondo cordoglio” per la morte dell’operaio, manifestando vicinanza alla famiglia della vittima e ai colleghi coinvolti nell’accaduto.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza per i lavoratori impegnati nei cantieri stradali e autostradali, spesso operativi in condizioni ad alto rischio lungo arterie ad alta percorrenza.