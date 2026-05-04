Operaia resta incastrata con il braccio nel mezzo che raccoglie i rifiuti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

Grave incidente sul lavoro in Grottolella, in provincia di Avellino, dove una operaia di 56 anni è rimasta seriamente ferita mentre svolgeva il proprio turno. La donna, dipendente della Irpiniambiente, è rimasta incastrata con un braccio nel meccanismo di un automezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti, in particolare durante le operazioni di svuotamento dei cassonetti.

Immediati i soccorsi: la 56enne è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Avellino, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. I medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico all’arto coinvolto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.