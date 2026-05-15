Oltre 30 telecamere intelligenti installate a Torre Annunziata

Le nuove telecamere sono già operative e collegate alla control room della Polizia Municipale

Si rafforza il sistema di videosorveglianza a Torre Annunziata, dove si è conclusa l’installazione di 31 nuove telecamere distribuite in diversi punti strategici della città. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, porta a oltre 170 il numero complessivo dei dispositivi attivi sul territorio. Il progetto rientra nel piano “Torre Sicura 6.0”, finanziato interamente con fondi comunali già stanziati nel precedente bilancio dall’amministrazione guidata dall’ex sindaco Corrado Cuccurullo. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il controllo del territorio sia sotto il profilo della sicurezza urbana sia nella lotta ai reati ambientali, con particolare attenzione allo sversamento illecito dei rifiuti.

Le nuove telecamere, già operative e collegate alla control room della Polizia Municipale, sono state installate in aree considerate particolarmente sensibili o strategiche della città, tra cui via Carlo III, Largo Marchese, via Bertone, piazza Monsignor Orlando, piazza Imbriani, via XXI Gennaio, via Piombiera, la Villa Comunale, via Cavour e via Commercio.

L’amministrazione ha inoltre annunciato che ulteriori dispositivi saranno posizionati entro la fine del mese in via del Principio, all’uscita dell’autostrada Torre Annunziata Scavi, completando così l’attuale fase del piano di potenziamento.

A commentare l’intervento è stata Tania Sorrentino, attualmente sindaca facente funzioni con delega alla Polizia Locale e alla Sicurezza Urbana dopo le dimissioni di Corrado Cuccurullo.

Secondo Sorrentino, il rafforzamento dell’impianto rappresenta un impegno concreto assunto nei confronti dei cittadini e uno strumento fondamentale per supportare il lavoro delle forze dell’ordine e della Polizia Locale nel controllo del territorio e nella tutela del decoro urbano.

La sindaca facente funzioni ha inoltre annunciato nuovi investimenti nel settore della sicurezza: nel bilancio di previsione 2026 approvato dal Consiglio comunale sono stati infatti stanziati ulteriori 85mila euro destinati all’acquisto e all’installazione di nuove videocamere.