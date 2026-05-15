Oltre 1200 multe, sui rifiuti si fa sul serio

Le irregolarità maggiormente riscontrate riguardano il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata

Prosegue l’attività di controllo di ASIA Napoli contro l’abbandono e il conferimento irregolare dei rifiuti in città. Secondo i dati diffusi dall’azienda, nei primi quattro mesi del 2026 sono stati elevati 1.224 verbali per illeciti amministrativi legati allo smaltimento scorretto dei rifiuti, per un importo complessivo di circa 172.400 euro. Nel solo mese di aprile le sanzioni contestate sono state 397, per un totale di oltre 53mila euro. Più ampio il bilancio complessivo dell’attività ispettiva dell’intero 2025, durante il quale gli ispettori ambientali di ASIA hanno accertato 4.475 violazioni amministrative per un valore superiore ai 595mila euro.

Le irregolarità maggiormente riscontrate riguardano il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata e sulla pulizia da parte di attività commerciali e professionali, tra cui ristoranti, bar, supermercati, imprese edili e studi professionali. Frequenti anche i casi di conferimento dei rifiuti in modalità non consentite, esposizione fuori orario dei contenitori e deposito errato di cartoni, pallet e imballaggi considerati rifiuti speciali.

Dal punto di vista territoriale, il maggior numero di sanzioni nel primo quadrimestre del 2026 è stato registrato nelle Municipalità di San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale e Zona Industriale con 280 verbali, seguite dalle aree di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando con 278 sanzioni. A seguire le Municipalità di Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto e San Giuseppe con 195 verbali notificati.

Sul tema è intervenuto anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato come il miglioramento del servizio di raccolta debba essere accompagnato dal rispetto delle regole da parte dei cittadini. Il primo cittadino ha evidenziato l’importanza della collaborazione collettiva per tutelare il decoro urbano e l’ambiente.

L’assessore al Verde e alla Salute Pubblica, Vincenzo Santagada, ha invece rimarcato il ruolo degli ispettori ambientali come presidio per la tutela del territorio, sottolineando la necessità di rafforzare parallelamente anche le attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

L’amministratore unico di ASIA Napoli, Domenico Ruggiero, ha infine spiegato che l’azione sanzionatoria rappresenta soltanto una parte del lavoro svolto dall’azienda, che continua a investire in campagne informative e iniziative di comunicazione per promuovere il corretto conferimento dei rifiuti e una maggiore cultura del rispetto degli spazi comuni.