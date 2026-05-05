Nuova Metro Linea 10, i treni saranno senza conducenti

Ogni convoglio sarà composto da tre carrozze e funzionerà con tecnologia completamente automatizzata

Passo avanti decisivo per la realizzazione della nuova Linea 10 della metropolitana che collegherà Napoli ad Afragola. È stato firmato il contratto per la costruzione dei nuovi treni automatici, privi di conducente, destinati alla futura infrastruttura. L’appalto, assegnato da EAV Srl, è stato vinto da un raggruppamento temporaneo di imprese guidato da CAF, insieme ad AET Srl, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie Srl, Mer Mec STE Srl e Leonardo SpA.

Il Lotto 2 dell’opera, dedicato alla componente tecnologica, ha un valore complessivo di 630 milioni di euro, di cui 238 già finanziati. Tra le principali attività previste rientrano la progettazione esecutiva, la realizzazione degli impianti ferroviari e dei sistemi tecnologici, oltre alla fornitura e messa in esercizio dei convogli.

In questa prima fase saranno realizzati 7 treni, parte di un totale di 21 previsti. Ogni convoglio sarà composto da tre carrozze e funzionerà con tecnologia completamente automatizzata. Grazie al sistema driverless OPTIO, con livello di automazione GoA4, tutte le operazioni – dalla marcia alle fermate, fino alla gestione delle porte e delle emergenze – saranno gestite senza l’intervento di personale a bordo.

Il progetto include anche la realizzazione di sistemi avanzati di segnalamento, alimentazione elettrica, telecomunicazioni, supervisione centralizzata e sicurezza, oltre ai sistemi di bigliettazione. È inoltre previsto un servizio di manutenzione completa della durata di cinque anni.

CAF, già impegnata nella fornitura dei treni della Linea 1 di Napoli, è tra le realtà leader nel settore delle metropolitane automatizzate. L’azienda ha sviluppato sistemi analoghi in diverse città internazionali, tra cui Londra, Amsterdam, Bruxelles, Santiago del Cile, Istanbul e San Paolo.

Secondo quanto evidenziato dall’azienda, i sistemi driverless garantiscono maggiore efficienza e affidabilità rispetto alle reti tradizionali con conducente, grazie a una gestione completamente automatizzata e ottimizzata del servizio.