Neonato muore dopo il taglio cesareo d'urgenza

L’autopsia sul corpo del piccolo, nato alla 33esima settimana di gravidanza, sarà eseguita martedì

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un bambino nato senza vita dopo un parto cesareo d’urgenza eseguito al Pineta Grande Hospital. Nel registro degli indagati sono stati iscritti i medici che hanno seguito la madre, una donna di 34 anni residente a Casal di Principe.

L’autopsia sul corpo del piccolo, nato alla 33esima settimana di gravidanza, sarà eseguita martedì 12 maggio presso l’istituto di medicina legale di Caserta. L’esame irripetibile dovrà chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità sanitarie.

Secondo quanto ricostruito finora, la donna si era presentata in ospedale il 24 aprile lamentando forti dolori addominali. Dopo alcune ore di osservazione sarebbe stata dimessa. Il giorno successivo, però, le sue condizioni si sarebbero aggravate, rendendo necessario un nuovo accesso al pronto soccorso e il successivo ricovero.

Il 26 aprile i medici avrebbero deciso di procedere con un cesareo d’urgenza, ma il bambino sarebbe nato già privo di vita.

A chiedere l’apertura delle indagini sono stati i familiari della donna, che attraverso gli avvocati Salvatore Capasso e Francesco Petito dello Studio Metis hanno presentato denuncia ai carabinieri di Castel Volturno per fare piena luce sull’accaduto.

La Procura ha nominato un collegio di consulenti composto da un ginecologo, un medico legale e un anatomopatologo, incaricati di eseguire gli accertamenti tecnici. Anche i medici coinvolti e la famiglia della vittima hanno designato propri consulenti di parte che assisteranno all’esame autoptico.

L’inchiesta dovrà ricostruire nel dettaglio la gestione clinica della gravidanza e verificare se vi siano stati ritardi, omissioni o eventuali errori nelle cure prestate alla paziente nei giorni precedenti al parto.