Moto si scontra con un tir sull'A1 in Campania: muore una donna

Nonostante indossasse regolarmente il casco, le condizioni della motociclista sono apparse da subito disperate

Tragico incidente sull’autostrada A1, nel tratto della carreggiata nord tra Capua e Caianello, dove una donna di 50 anni, originaria della Puglia, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un tir mentre viaggiava in moto. L’impatto è avvenuto nei pressi dell’area di servizio di Teano, mentre la vittima procedeva insieme a un gruppo di motociclisti. Per cause ancora in fase di accertamento, la donna sarebbe stata improvvisamente sbalzata dal mezzo, finendo nella traiettoria del camion che l’ha travolta.

Nonostante indossasse regolarmente il casco, le condizioni della motociclista sono apparse da subito disperate. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La salma è stata successivamente trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove verranno eseguiti gli accertamenti autoptici disposti dall’autorità giudiziaria.

Forti disagi si sono registrati alla circolazione lungo il tratto autostradale interessato dall’incidente, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Non risultano altri veicoli coinvolti né ulteriori feriti.