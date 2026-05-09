Monopattini, scatta l'obbligo della targa

La riforma prevede inoltre un altro importante adempimento: la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile

Cambiano le regole per chi utilizza i monopattini elettrici privati. Con la riforma del Codice della Strada, il settore della micromobilità si prepara infatti a una vera e propria svolta normativa che introdurrà nuovi obblighi per poter circolare regolarmente sulle strade pubbliche. Tra le principali novità previste figura l’introduzione del cosiddetto “targhino”, un contrassegno identificativo personale che consentirà di associare ogni monopattino al rispettivo proprietario. La misura punta a facilitare i controlli da parte delle forze dell’ordine e a rendere più semplice l’identificazione dei responsabili in caso di incidenti o violazioni del codice stradale.

La prima data chiave sarà quella del 16 maggio, giorno a partire dal quale il contrassegno diventerà obbligatorio. Da quel momento, chi non avrà provveduto a richiederlo e ad applicarlo sul proprio mezzo rischierà di non poter più utilizzare il monopattino sulla rete stradale pubblica.

La riforma prevede inoltre un altro importante adempimento: la stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile. L’obiettivo del legislatore è quello di regolamentare in maniera più rigorosa un settore cresciuto rapidamente negli ultimi anni e rimasto finora in una sorta di area grigia dal punto di vista normativo.

Le nuove disposizioni mirano ad aumentare la sicurezza stradale e a garantire maggiori tutele sia per gli utenti dei monopattini sia per pedoni e automobilisti. Nei prossimi mesi sono attese ulteriori indicazioni operative sulle modalità di richiesta del contrassegno e sull’entrata in vigore completa degli obblighi assicurativi.