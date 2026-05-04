Metro, la Linea 10 sarà attiva entro il 2027

Il contratto appena siglato segue quello del Lotto 1, già assegnato nelle scorse settimane alla società Webuild

Un nuovo passo avanti per la realizzazione della Linea 10 della metropolitana. A Napoli è stato firmato il contratto relativo al Lotto 2 dell’opera, che riguarda gli impianti di sistema e la fornitura dei treni. La firma è avvenuta nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, che ha sottolineato l’importanza strategica del progetto.

“Si tratta di un passaggio fondamentale – ha spiegato il primo cittadino – perché la Linea 10 rappresenta il primo collegamento metropolitano oltre i confini cittadini, consentendo la connessione con Afragola, nodo cruciale del sistema dei trasporti”.

Il riferimento è alla stazione dell’alta velocità di Afragola, snodo strategico sulla direttrice Napoli-Bari, che potrà essere raggiunta direttamente tramite la nuova infrastruttura.

Il contratto appena siglato segue quello del Lotto 1, già assegnato nelle scorse settimane alla società Webuild, relativo alla realizzazione delle opere civili, tra cui gallerie e stazioni.

Uno degli elementi più innovativi del progetto riguarda la tecnologia: la Linea 10 sarà infatti la prima metropolitana automatica della città, senza conducente, dotata di un sistema di guida completamente automatizzato.

Secondo quanto dichiarato da Manfredi, l’obiettivo è arrivare in tempi rapidi alla fase operativa: “Questo secondo contratto consente di completare la progettazione esecutiva di un’opera complessa, che attraversa un’area densamente abitata e fortemente urbanizzata. Contiamo di aprire i cantieri entro un anno e mezzo”.

L’intervento si inserisce nel più ampio piano di potenziamento del trasporto pubblico cittadino, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti e alleggerire il traffico nelle aree metropolitane.