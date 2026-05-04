Matrimonio truffa, il divorzio arriva dopo 13 anni

Dalla sua esperienza è nato anche il libro “Rosso Amarone”

Una richiesta di riforma del diritto di famiglia e di accelerazione dei tempi della giustizia civile arriva al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da Agnese Di Sarli, originaria di Teggiano, protagonista di una vicenda personale durata oltre tredici anni. Al centro della storia c’è un matrimonio celebrato nel 2011 e successivamente rivelatosi, secondo quanto denunciato, frutto di un inganno. L’uomo con cui la donna si era sposata avrebbe infatti dichiarato falsamente di essere un dirigente della Polizia di Stato. Nel 2012, a seguito delle indagini della Squadra Mobile di Roma, il caso ha subito un primo sviluppo giudiziario.

La vicenda si è conclusa solo nel 2024 con la pronuncia di divorzio, arrivata dopo un lungo iter reso ancora più complesso dall’irreperibilità dell’ex coniuge.

“Ci sono voluti 13 lunghissimi anni per uscire dall’incubo”, ha raccontato Di Sarli, che denuncia anche le conseguenze personali della vicenda, tra cui l’impossibilità di costruire una famiglia e avere un figlio nel periodo di pendenza del matrimonio.

Dalla sua esperienza è nato anche il libro “Rosso Amarone”, in cui la donna ripercorre la vicenda e punta a sensibilizzare su casi analoghi.

Nel suo appello al Quirinale, già anticipato in passato anche a Giorgio Napolitano, Di Sarli chiede una revisione delle norme sul matrimonio, in particolare dell’articolo 122 del codice civile del 1942, ritenuto non più adeguato a tutelare le vittime di inganno o violenza morale.

Secondo la sua analisi, il sistema civile italiano sarebbe meno flessibile rispetto a quello canonico, che nel tempo ha introdotto aggiornamenti per riconoscere situazioni di nullità del vincolo matrimoniale.

L’appello torna così a porre l’attenzione sui tempi della giustizia civile e sulla necessità di strumenti più rapidi ed efficaci nei casi di matrimoni viziati da frode.