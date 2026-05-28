Maltempo, scatta l'Allerta Meteo in Campania con grandine e vento

Non si escludono grandinate, forti raffiche di vento e intensa attività elettrica con fulmini

La Protezione Civile della Regione Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo di livello giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi, 28 maggio, su tutto il territorio regionale. Secondo l’avviso, nelle prossime ore sono attese condizioni di instabilità atmosferica con locali rovesci e temporali che potranno risultare anche di forte intensità a livello puntuale. I fenomeni saranno caratterizzati da elevata incertezza nella previsione e da una rapida evoluzione, con possibili effetti improvvisi sul territorio.

Non si escludono grandinate, forti raffiche di vento e intensa attività elettrica con fulmini, eventi che potrebbero causare danni a coperture, alberature e strutture esposte.

Il bollettino diffuso dalla Sala Operativa Unificata (SORU) segnala inoltre un rischio idrogeologico diffuso, con possibili criticità come allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, scorrimento superficiale delle acque lungo le strade e, nelle aree più vulnerabili, fenomeni di frane e caduta massi legati alla fragilità dei suoli.

Le autorità locali sono state invitate ad attivare tutte le misure previste nei piani comunali di Protezione Civile, sia di tipo preventivo che operativo, per ridurre i rischi e garantire la sicurezza dei cittadini.

Particolare attenzione è richiesta anche per le possibili raffiche di vento: si raccomanda infatti di verificare la stabilità del verde pubblico e delle strutture temporanee o esposte, come impalcature, cartelloni e elementi mobili che potrebbero rappresentare un pericolo in caso di condizioni meteorologiche avverse.