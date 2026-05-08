Malore a calcetto, muore dopo una notte in ospedale

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza comparsi nelle ultime ore sui social

Profondo dolore tra le comunità di Vallata e Calitri per la morte di Antonio Rinaldi, il 29enne colpito da un improvviso malore mentre giocava a calcetto con alcuni amici in una struttura sportiva del comune irpino. Il giovane si era sentito male nella giornata di ieri durante la partita. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi, che hanno tentato di stabilizzarlo sul posto prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli tramite elisoccorso. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime.

Nonostante gli sforzi dei medici e la tempestività dei soccorsi, il cuore del 29enne ha smesso di battere nelle prime ore di questa mattina. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in Irpinia, lasciando sgomente le due comunità, dove Antonio era molto conosciuto.

Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza comparsi nelle ultime ore sui social, con amici, conoscenti e cittadini che hanno espresso incredulità e dolore per una tragedia avvenuta in maniera tanto improvvisa.

Antonio Rinaldi lascia la compagna e una bambina di appena un anno e mezzo. Una perdita che ha colpito profondamente familiari e amici, stretti in queste ore attorno alla famiglia del giovane.