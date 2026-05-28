Lutto per Napoli e l'Italia: addio allo chef Sabella

aveva iniziato giovanissimo a lavorare nel mondo della ristorazione

È morto a San Paolo del Brasile lo chef napoletano Ciro Sabella, 62 anni, fondatore del ristorante Vinarium Antica Trattoria e considerato una delle figure di riferimento della cucina italiana nella metropoli paulista. Sabella era ricoverato da tempo presso l’ospedale Sirio-Libanese. Nato a Napoli, aveva iniziato giovanissimo a lavorare nel mondo della ristorazione, formandosi nella tradizione gastronomica partenopea. Dopo alcune esperienze professionali in Germania, si era trasferito in Brasile circa 15 anni fa, dove aveva aperto nel quartiere Jardins Paulista il suo locale, diventato nel tempo un punto di riferimento per la cucina italiana a San Paolo.

Il Vinarium Antica Trattoria si è distinto per una proposta legata ai piatti classici del Sud Italia, contribuendo a diffondere e valorizzare la tradizione culinaria napoletana e italiana in Brasile. Il ristorante ha anche partecipato a iniziative culturali e gastronomiche di rilievo, tra cui la Settimana del Vino Italiano promossa da istituzioni italiane in Brasile.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità italiana locale e nel mondo della ristorazione, dove Sabella era conosciuto e apprezzato per il suo lavoro e per il ruolo di “ambasciatore” della cucina italiana all’estero.