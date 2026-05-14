L'ospedale di Sarno: "Neonata arrivata qui da Terzigno già senza parametri vitali"

Sulla vicenda la Procura di Nola ha aperto un’inchiesta per chiarire ogni aspetto della tragedia

Una neonata è arrivata priva di vita all’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno insieme alla madre, una ragazza cinese di appena 16 anni residente a Terzigno. A ricostruire quanto accaduto è stato Nicola Grimaldi, direttore sanitario del presidio ospedaliero salernitano, intervenuto durante la trasmissione “Campania 24” in onda su Canale 9.

Secondo quanto riferito dal dirigente sanitario, la giovane si sarebbe presentata al pronto soccorso nelle prime ore del 13 maggio, intorno alle 4.30, dopo aver partorito in casa. La neonata, ha spiegato Grimaldi, sarebbe giunta in ospedale già in condizioni disperate, senza alcun parametro vitale.

«La bambina è arrivata in codice nero, con assenza di parametri vitali», ha dichiarato il direttore sanitario, precisando che immediatamente sono state avviate tutte le procedure previste dai protocolli di emergenza. I medici e gli operatori sanitari hanno tentato per circa quaranta minuti di rianimare la piccola, senza però riuscire a salvarle la vita.

Sulla vicenda la Procura di Nola ha aperto un’inchiesta per chiarire ogni aspetto della tragedia. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che dovranno ricostruire con precisione le ore precedenti all’arrivo in ospedale e verificare eventuali responsabilità.

La direzione sanitaria del nosocomio ha nel frattempo assicurato la massima collaborazione agli investigatori. Lo stesso Grimaldi ha annunciato l’avvio di un audit interno disposto d’intesa con la direzione strategica della struttura sanitaria, con l’obiettivo di garantire piena trasparenza sull’accaduto e analizzare tutte le procedure messe in atto dal personale medico durante i soccorsi.