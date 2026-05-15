Lavori sulla linea, 15 giorni di caos per i treni da Napoli a Roma

L’azienda invita i viaggiatori a consultare i canali ufficiali di informazione in prossimità della data del viaggio

Nei giorni 17, 24, 30 e 31 maggio 2026 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma–Napoli via Formia subirà importanti modifiche per lavori di manutenzione programmata. Gli interventi interesseranno in particolare diversi tratti della linea: il 17 e il 24 maggio i lavori riguarderanno il segmento tra Formia-Gaeta e Villa Literno, mentre il 30 e il 31 maggio l’attività si concentrerà tra Campoleone e il tratto compreso tra Latina e Formia.

Le conseguenze sulla circolazione saranno significative per i treni del Regionale, che potranno subire variazioni di orario, cancellazioni e modifiche di percorso. Per garantire la continuità del servizio è previsto un sistema di bus sostitutivi attivo su diverse tratte, tra cui i collegamenti tra Formia e Villa Literno, Formia e Napoli Centrale, Formia e Minturno, Sessa Aurunca e Formia, Latina e Minturno, Campoleone e Minturno e Sessa Aurunca e Latina.

Anche i treni Intercity e Intercity Notte subiranno variazioni nei giorni interessati dai lavori. In particolare, alcune corse lungo le principali direttrici del Sud e del Nord Italia, tra cui Sestri Levante–Napoli, Reggio Calabria–Roma, Salerno–Torino, Roma–Battipaglia/Taranto e Roma–Palermo/Siracusa, potranno registrare modifiche di orario, deviazioni di percorso o soppressione di alcune fermate intermedie.

Nelle notti tra il 16 e il 17, il 23 e il 24 e il 30 e il 31 maggio saranno inoltre interessati anche i treni Intercity Notte sulle tratte Milano–Sicilia e Reggio Calabria–Torino, con variazioni e servizi sostitutivi su gomma.

Trenitalia segnala che i tempi di percorrenza dei bus potrebbero risultare più lunghi a causa del traffico e che la disponibilità dei posti potrebbe essere inferiore rispetto al servizio ferroviario. È inoltre consentito il trasporto gratuito delle biciclette pieghevoli, mentre non è ammesso il trasporto di biciclette tradizionali né di dispositivi di micromobilità elettrica. Limitazioni sono previste anche per il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida.

L’azienda invita i viaggiatori a consultare i canali ufficiali di informazione in prossimità della data del viaggio e a verificare eventuali aggiornamenti sui propri biglietti digitali tramite notifiche via email o SMS.