Lavori ai binari, stop alla Metro dal 15 giugno

verrà attivato un sistema di navette bus sostitutive

Dal prossimo 15 giugno la Metropolitana di Napoli Linea 1 subirà una chiusura programmata del tratto compreso tra Piscinola e Colli Aminei, con interruzione prevista fino a metà settembre per consentire importanti lavori di manutenzione. L’intervento riguarda la sostituzione e il rinnovo dei binari lungo la tratta, ormai giunti alla scadenza della manutenzione ventennale obbligatoria. Si tratta di un’operazione strutturale già programmata, che rientra nel piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria cittadina.

Secondo quanto comunicato da ANM Napoli e dal Comune di Napoli, durante il periodo dei lavori verrà attivato un sistema di navette bus sostitutive, sul modello già adottato nell’estate precedente, quando fu interessato l’altro binario della stessa tratta.

Il servizio metropolitano, secondo le ipotesi organizzative attuali, continuerà a funzionare con modalità parziali nelle fasce mattutine e serali: i treni dovrebbero circolare su un solo binario con servizio limitato nelle prime ore del mattino, mentre la chiusura del tratto e il passaggio alle navette bus avverranno nelle fasce centrali della giornata.

Le navette collegheranno le stazioni interessate con corse dedicate e punti di interscambio, in particolare nell’area di Piscinola, nodo strategico anche per la connessione con la Circumvesuviana EAV.

La chiusura si inserisce in un contesto più ampio di lavori sulla rete di trasporto su ferro di Napoli. È infatti in corso anche l’intervento di manutenzione della Funicolare di Montesanto, mentre sulla Metropolitana di Napoli Linea 2 sono previsti ulteriori lavori di ammodernamento e interventi infrastrutturali nei prossimi mesi.

Le autorità sottolineano come la programmazione estiva dei lavori sia stata scelta anche per ridurre l’impatto sull’utenza, considerando la chiusura delle scuole e la conseguente diminuzione dei flussi di pendolari.

L’intervento, pur comportando inevitabili disagi temporanei, viene considerato necessario per garantire maggiore sicurezza, efficienza e continuità del servizio nei prossimi anni.