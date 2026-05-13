Lavori a Largo Maradona, murale inaccessibile

Negli ultimi anni la zona era diventata simbolo del culto popolare legato all’ex campione argentino, attirando ogni giorno centinaia di persone provenienti da tutto il mondo

L’area situata ai piedi del celebre murale dedicato a Diego Armando Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, resterà chiusa al pubblico per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione del futuro “largo Maradona”. Lo spazio, diventato negli ultimi anni una delle mete più frequentate dai turisti in visita a Napoli, sarà infatti interessato da un importante intervento di rinnovamento urbano. La chiusura dell’area è stata annunciata dai gestori della Bodega de Dios, attività commerciale sorta proprio nello spazio sottostante il murale e diventata punto di riferimento per tifosi e visitatori. Attraverso i social, i responsabili hanno comunicato l’inizio delle operazioni di smontaggio delle strutture presenti, spiegando che il sito resterà inaccessibile “fino a data da destinarsi” per permettere l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto.

Negli ultimi anni la zona era diventata simbolo del culto popolare legato all’ex campione argentino, attirando ogni giorno centinaia di persone provenienti da tutto il mondo. Proprio la gestione dell’area privata e delle numerose attività economiche nate attorno all’immagine di Maradona aveva però generato discussioni e momenti di tensione tra gli esercenti e il Comune di Napoli.

Una fase particolarmente delicata si era registrata lo scorso ottobre, quando la polizia municipale aveva eseguito il sequestro di alcune strutture presenti nell’area, aprendo un confronto tra amministrazione e commercianti. Da quel dialogo è poi nato il progetto definitivo di riqualificazione dello spazio urbano.

Il nuovo “largo Maradona” interesserà un’area scoperta di circa 197 metri quadrati situata tra via Emanuele De Deo e vico Concordia. L’intervento, promosso attraverso un’iniziativa privata ma destinato a uso pubblico, punta a trasformare il sito in uno spazio più ordinato, accessibile e funzionale.

Tra le opere previste figurano una nuova pavimentazione uniforme in pietra lavica per eliminare le barriere architettoniche, l’installazione di panchine, fioriere e pergolati ombreggianti, oltre alla realizzazione di chioschi amovibili. Il progetto comprende anche il recupero dei muri perimetrali, il restauro del cancello storico e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.

L’obiettivo dell’intervento è quello di valorizzare ulteriormente uno dei luoghi simbolo della città, ormai inserito stabilmente nei percorsi turistici di Napoli e considerato da molti visitatori una vera e propria tappa obbligata per rendere omaggio alla leggenda argentina.