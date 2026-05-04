Ladri scappano dopo furto in casa, agricoltore trova Rolex e oro nel suo campo

Gli accertamenti hanno consentito di collegare il bottino a un’effrazione avvenuta la sera precedente

Una scoperta inattesa durante un controllo nei campi si è trasformata in un caso di cronaca risolto grazie al senso civico di un agricoltore di Monte San Vito. Lorenzo Mosci, imprenditore agricolo, mentre effettuava una verifica di routine nelle proprie terre nella mattinata del Primo Maggio, si è imbattuto in un sacco abbandonato tra le zolle contenente orologi, bracciali e collane. All’interno, anche alcuni orologi di pregio, tra cui Rolex.

L’uomo non ha toccato nulla e ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Morro d’Alba. Sul posto i militari hanno recuperato il materiale e avviato le indagini per ricostruirne la provenienza.

“Erano dentro una federa di cuscino – ha raccontato Mosci – ho subito pensato potesse trattarsi della refurtiva di un furto e ho chiamato i carabinieri”.

Gli accertamenti hanno consentito di collegare il bottino a un’effrazione avvenuta la sera precedente in un’abitazione di Monte San Vito. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero abbandonato parte della refurtiva durante la fuga, probabilmente nel tentativo di disfarsi degli oggetti più ingombranti o compromettenti.

Il valore complessivo degli oggetti recuperati è di diverse migliaia di euro. La refurtiva sarà restituita ai legittimi proprietari al termine degli accertamenti tecnici.

Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per identificare i responsabili del furto e verificare l’eventuale presenza di ulteriori beni sottratti.