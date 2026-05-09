Ladri nella caserma dei pompieri, rubate divise e attrezzi

quattro persone sarebbero arrivate davanti alla struttura a bordo di un’auto

Furto nella notte nella caserma dei Vigili del Fuoco del Vomero, a Napoli, dove ignoti si sono introdotti all’interno del garage portando via divise operative, un elmo e diverse attrezzature utilizzate durante gli interventi di soccorso. Un episodio sul quale ora indaga la Polizia di Stato, che non esclude l’ipotesi di un colpo studiato nei dettagli.

Il raid sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattinata dell’8 maggio, ma la scoperta è stata fatta soltanto all’alba dal personale della caserma. Fondamentali per ricostruire quanto accaduto sono state le immagini degli impianti di videosorveglianza, già acquisite dagli investigatori insieme ai rilievi effettuati dalla Scientifica.

Secondo una prima ricostruzione, quattro persone sarebbero arrivate davanti alla struttura a bordo di un’auto. Tre di loro, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, si sarebbero introdotti nel garage dirigendosi direttamente verso un’autopompa serbatoio parcheggiata all’interno. Dal mezzo avrebbero prelevato un borsone contenente due divise complete, tra cui una ignifuga, oltre a vari accessori tecnici.

Nel bottino sarebbero finiti anche alcuni strumenti in dotazione ai pompieri, tra cui una cesoia e una mini cesoia tagliapedali, attrezzi normalmente impiegati durante le operazioni di emergenza e soccorso stradale. Terminato il furto, i tre uomini avrebbero raggiunto il complice rimasto in auto per poi allontanarsi rapidamente dalla zona.

Le indagini sono state affidate agli agenti del commissariato Arenella, che stanno analizzando i filmati e raccogliendo elementi utili all’identificazione dei responsabili. Tra le piste seguite dagli investigatori prende forza quella del furto mirato: più che un colpo casuale, infatti, gli autori sembravano sapere esattamente cosa cercare.

Gli inquirenti ritengono plausibile che divise e attrezzature possano essere state sottratte per essere utilizzate in attività criminali future, magari per simulare interventi di emergenza o aggirare controlli sfruttando l’apparenza di personale dei Vigili del Fuoco. Un’ipotesi che rende l’episodio particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza.