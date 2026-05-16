Ladri nel bar tabacchi, bottino da 20mila euro

La scoperta del furto è stata fatta alle prime luci dell’alba dal proprietario

Colpo notturno in un bar tabacchi di Padula, in provincia di Salerno, dove una banda di ladri è riuscita a mettere a segno un furto dal valore superiore ai 20mila euro. Il raid è avvenuto nelle ore notturne e, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i malviventi avrebbero agito con rapidità e precisione, prendendo di mira l’attività commerciale quando la zona era completamente deserta.

Per introdursi all’interno del locale, i responsabili avrebbero forzato la serranda d’ingresso servendosi di strumenti da scasso. Una volta entrati, si sarebbero diretti immediatamente verso i prodotti di maggiore valore, portando via numerose stecche di sigarette, altri generi di monopolio e diversi tagliandi “Gratta e Vinci”. L’intera azione si sarebbe consumata in pochissimi minuti, segno di un piano studiato nei dettagli. Terminato il colpo, i ladri si sono dati alla fuga facendo perdere ogni traccia prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La scoperta del furto è stata fatta alle prime luci dell’alba dal proprietario del bar tabacchi, che appena arrivato davanti alla sua attività si è trovato di fronte ai segni evidenti dell’effrazione. Resosi conto di quanto accaduto, il titolare ha immediatamente contattato i carabinieri per denunciare il colpo subito.

Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale insieme ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione i movimenti della banda e non escludono che ad agire sia stato un gruppo specializzato in furti ai danni di tabaccherie e attività commerciali.

Fondamentale per le indagini potrebbe rivelarsi il materiale registrato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dell’esercizio commerciale. I filmati sono ora al vaglio degli inquirenti nella speranza di individuare dettagli utili per identificare i responsabili e ricostruire il percorso seguito durante la fuga. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.