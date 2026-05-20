La polizia sequestra alimenti e trova 9 allacci Enel abusivi

Ispezionato anche un bar della zona, nei confronti del quale è stata contestata una sanzione amministrativa da mille euro

Controlli straordinari nell’area di Porta Capuana, a Napoli, dove i carabinieri della Compagnia Napoli Stella e del Nucleo Radiomobile, insieme al personale dell’Asl Napoli, hanno effettuato una vasta operazione di verifica sul territorio. Nel corso delle attività sono state identificate 90 persone e controllati circa 50 veicoli. Un uomo di 39 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello durante le verifiche eseguite dai militari.

I controlli hanno interessato anche alcune attività commerciali della zona. In un esercizio ortofrutticolo sarebbero state riscontrate diverse irregolarità, tra cui una violazione definita grave e due ulteriori non conformità. A carico del titolare sono state elevate tre sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4mila euro, mentre circa dieci chili di frutta sono stati sequestrati.

Ispezionato anche un bar della zona, nei confronti del quale è stata contestata una sanzione amministrativa da mille euro.

L’operazione ha coinvolto inoltre il personale dell’Enel per verifiche sugli allacci elettrici abusivi. In via Martiri d’Otranto i controlli all’interno di uno stabile hanno portato alla scoperta di nove persone collegate illegalmente alla rete elettrica.

Le attività rientrano nel piano di monitoraggio e contrasto all’illegalità diffusa disposto nelle aree più sensibili della città, con particolare attenzione alla sicurezza urbana, alle attività commerciali e agli allacci abusivi ai servizi pubblici.