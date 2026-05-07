La mamma di Domenico incontrerà il Papa

«Domani incontrerò il Papa al Duomo, con me ci sarà anche Domenico», ha dichiarato Patrizia Mercolino

Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo morto il 21 febbraio scorso a Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito, incontrerà domani Papa Leone XIV nel capoluogo campano. A rendere nota la notizia è stato l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. L’incontro con il Pontefice si svolgerà nel Duomo di Napoli e rappresenta per la madre del bambino un momento particolarmente significativo dopo la tragedia che ha colpito la famiglia.

«Domani incontrerò il Papa al Duomo, con me ci sarà anche Domenico», ha dichiarato Patrizia Mercolino, riferendosi simbolicamente al figlio scomparso.

Nel frattempo, proprio a causa della visita del Pontefice, slittano al 21 maggio i nuovi interrogatori preventivi previsti per i cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni nell’ambito dell’inchiesta sul decesso del bambino.

Il gip del tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino, ha disposto il rinvio accogliendo la richiesta avanzata dai legali dei due professionisti: gli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge per Oppido e l’avvocato Vincenzo Maiello per Bergonzoni.

Attraverso il proprio legale, la famiglia Caliendo ha espresso dissenso rispetto alla decisione del giudice. «Com’è noto – ha dichiarato l’avvocato Petruzzi – la dottoressa Bergonzoni è ancora in servizio presso il Monaldi, mentre il cardiochirurgo Guido Oppido, sebbene sospeso dall’ospedale, può operare anche altrove».

La famiglia del piccolo Domenico chiede che vengano adottate misure cautelari nei confronti dei due medici per impedire loro di continuare a esercitare la professione durante il corso delle indagini.

La vicenda giudiziaria ruota attorno al trapianto eseguito sul bambino e alle circostanze che avrebbero portato al fallimento dell’intervento, al centro degli accertamenti della magistratura napoletana.