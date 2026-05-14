Investito da un camion mentre è in bici, muore 31enne

L’altro ciclista coinvolto nell’incidente ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso dal personale del 118

Tragedia della strada nell’area nord di Napoli, dove un uomo di 31 anni, originario del Bangladesh, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo via Santa Maria a Cubito, tra i territori di Giugliano e Qualiano, nei pressi del centro commerciale “Grande Sud”. Secondo una prima ricostruzione, il 31enne stava percorrendo la strada in bicicletta insieme a un connazionale quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un camion intorno alle ore 14. L’impatto è stato violentissimo: la vittima sarebbe stata sbalzata dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo.

L’altro ciclista coinvolto nell’incidente ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso dal personale del 118, che successivamente lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. Il conducente del mezzo pesante, invece, si è fermato immediatamente dopo l’accaduto per prestare soccorso e lanciare l’allarme ai sanitari.

Quando i medici del pronto intervento sono arrivati sul posto, però, per il 31enne non c’era ormai più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona, con traffico paralizzato per diverse ore lungo l’arteria che collega Giugliano e Qualiano.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, coordinati dal comandante Luigi De Simone, che hanno eseguito i rilievi tecnici e gestito la circolazione stradale durante le operazioni di soccorso. Spetterà ora agli investigatori chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Come previsto in questi casi, il camionista sarà sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici di rito.