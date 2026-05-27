Investita da una bici, muore una 14enne

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare la 14enne

Una tragedia ha sconvolto nel pomeriggio la città di Aprilia, dove una ragazza di 14 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato intorno alle ore 16 in via Genio Civile, strada già nota per altri gravi sinistri avvenuti in passato. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata travolta da una vettura guidata da una donna che, subito dopo l’impatto, si è fermata per prestare soccorso. La conducente, sotto shock per quanto accaduto, avrebbe poi accusato un malore.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli agenti della polizia locale, il personale sanitario del 118 e anche un’eliambulanza. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare la 14enne, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e per lei non c’è stato nulla da fare.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Intanto torna al centro dell’attenzione la pericolosità di via Genio Civile, arteria molto trafficata del territorio apriliano dove in passato si sono già verificati episodi analoghi.