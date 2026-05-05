Infermiere accoltellato nel parcheggio del Cardarelli

Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia di Stato, in particolare degli agenti del commissariato Arenella

Un infermiere dell’Ospedale Antonio Cardarelli è stato ferito con diverse coltellate nella mattinata odierna all’interno dell’area parcheggio della struttura sanitaria. L’episodio si è verificato nelle prime ore del giorno, quando il sanitario, al termine del turno di lavoro, stava raggiungendo la propria auto per fare rientro a casa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato avvicinato da tre persone che gli avrebbero intimato di consegnare il portafogli.

Al suo rifiuto, uno degli aggressori avrebbe estratto un coltello colpendolo ripetutamente. Dopo l’aggressione, il personale sanitario è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dello stesso ospedale, dove è stato medicato. Le sue condizioni non risultano gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia di Stato, in particolare degli agenti del commissariato Arenella di Napoli, che stanno acquisendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell’area del parcheggio.

Gli investigatori non escludono alcuna pista e stanno lavorando per identificare i responsabili dell’aggressione, avvenuta in un contesto particolarmente delicato come quello di una struttura ospedaliera.