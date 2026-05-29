Incidente a Pompei tra auto e ambulanza

Le circostanze esatte che hanno portato allo schianto sono ancora oggetto di accertamenti

Momenti di forte tensione nella notte a Pompei, dove un incidente stradale avvenuto in uno dei principali nodi viari della zona ha coinvolto un'ambulanza e un'autovettura. Nonostante la violenza dell'impatto e il potenziale rischio legato alla presenza di un mezzo di emergenza, il bilancio finale è stato fortunatamente contenuto: tre persone hanno riportato ferite lievi e non si è reso necessario il trasferimento urgente in ospedale. Lo scontro si è verificato all'intersezione tra via Ripuaria e la Strada Statale 145, un punto particolarmente trafficato che collega diverse direttrici dell'area vesuviana. L'incidente ha immediatamente attirato l'attenzione di residenti e automobilisti di passaggio, molti dei quali hanno assistito alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti intervenuti sul posto, una Fiat Panda proveniente dalla zona dei cantieri navali di Castellammare di Stabia e diretta verso Pompei lungo via Ripuaria sarebbe entrata in collisione con un'ambulanza che stava percorrendo la Statale 145 in direzione Torre Annunziata. Le circostanze esatte che hanno portato allo schianto sono tuttavia ancora oggetto di accertamenti.

L'urto, avvenuto in piena notte, è stato particolarmente violento e ha provocato danni ai veicoli coinvolti. Le persone a bordo hanno vissuto momenti di comprensibile paura, ma fortunatamente le conseguenze fisiche si sono rivelate meno gravi di quanto inizialmente temuto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pompei, coordinati dal comandante Gaetano Petrocelli. Gli operatori hanno provveduto a effettuare i rilievi tecnici necessari per ricostruire la dinamica del sinistro, raccogliendo tutti gli elementi utili a stabilire eventuali responsabilità.

Oltre agli accertamenti investigativi, gli agenti hanno gestito la circolazione stradale nell'area interessata dall'incidente. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, il traffico ha subito rallentamenti e temporanee deviazioni, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito.

Le tre persone rimaste coinvolte nell'incidente sono state assistite immediatamente dai sanitari giunti sul posto. Dopo le prime valutazioni mediche, le loro condizioni sono state giudicate non preoccupanti. Le ferite riportate sono risultate lievi e non avrebbero comportato particolari conseguenze.

Un ruolo importante nelle indagini potrebbe essere svolto dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.