Incendio nel centro commerciale, pompieri sul posto

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno di un singolo esercizio commerciale

Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi all’interno di un locale situato nel centro commerciale “Il Borgo”, nella zona di Napoli, generando momenti di forte paura tra clienti e personale presenti nella struttura. L’episodio si è verificato in via Stadera, un’area particolarmente frequentata della città, dove nel giro di pochi minuti si è sviluppata una densa colonna di fumo che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati rapidamente i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo e la messa in sicurezza dell’area interessata. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ad altri locali del centro commerciale.

Napoli – la zona di via Stadera è stata temporaneamente interessata dalla presenza dei mezzi di soccorso e dalle operazioni di emergenza, con inevitabili disagi e momenti di apprensione tra i presenti.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate all’interno di un singolo esercizio commerciale, ma le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude alcuna ipotesi e saranno necessari ulteriori rilievi per chiarire l’origine del rogo.

Nel frattempo, l’area è stata messa in sicurezza e, in via precauzionale, alcune zone del centro commerciale potrebbero essere state evacuate per consentire lo svolgimento delle operazioni dei soccorritori.

Le autorità stanno ora effettuando le verifiche necessarie per accertare eventuali danni e valutare la sicurezza dell’intera struttura prima della riapertura al pubblico.