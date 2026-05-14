Incendia 20 sacchi carichi di rifiuti: arrestato a Terzigno

Ha utilizzato un dispositivo incendiario lanciato direttamente dalla propria automobile

Nel corso delle attività di controllo rafforzato nell’area della “Terra dei Fuochi” e nelle zone sottoposte a interventi di bonifica all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio, coordinate dal Commissario Unico, i Carabinieri Forestali del Reparto Parco Nazionale del Vesuvio insieme al Nucleo di Boscoreale, grazie all’impiego di sistemi di videosorveglianza ad alta definizione, sono riusciti a ricostruire e interrompere un grave episodio di gestione illecita dei rifiuti. Le immagini raccolte hanno permesso di identificare e sottoporre a fermo, in flagranza differita, un uomo di 60 anni residente nell’area vesuviana, ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio nella giornata di lunedì scorso, intorno alle ore 18, nel territorio di Terzigno.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe dato fuoco a circa venti sacchi contenenti materiali di varia natura, tra cui plastica e rifiuti urbani, utilizzando un dispositivo incendiario lanciato direttamente dalla propria automobile.

Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre evidenziato che lo sversamento dei rifiuti sarebbe avvenuto nei giorni compresi tra il 30 aprile e il 5 maggio e sarebbe riconducibile all’azione di tre persone italiane, anch’esse residenti nei comuni vesuviani, di età compresa tra i 35 e i 70 anni. Per il trasporto e l’abbandono dei materiali sarebbe stato utilizzato il veicolo di uno dei soggetti coinvolti.

Tutti e tre sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato contestate. Nei confronti del conducente del mezzo impiegato per lo smaltimento illecito è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida.