Il tempo peggiorerà, ecco l'Allerta Meteo

La Protezione Civile invita, come di consueto in questi casi, a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali

Per il pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, la Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo di livello giallo valido nella fascia oraria compresa tra le 13 e le 21. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle condizioni atmosferiche instabili previste sul territorio regionale, che potrebbero determinare fenomeni di intensità variabile nel corso delle ore pomeridiane.

Secondo quanto comunicato, l’allerta riguarda in particolare diverse aree della Campania, con attenzione sia alle zone costiere sia a quelle interne. Tra i territori interessati rientra l’intera fascia litoranea regionale, comprendendo anche il capoluogo Napoli e le Isole del Golfo, oltre all’Area Vesuviana, dove le condizioni meteorologiche potrebbero risultare più instabili.

L’avviso si estende inoltre a numerose zone interne e collinari, tra cui la Piana campana, l’Alto Volturno e il Matese, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini. Coinvolte anche le aree del Tusciano e dell’Alto Sele, insieme alla Piana del Sele e all’Alto Cilento.

La Protezione Civile invita, come di consueto in questi casi, a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e a adottare comportamenti prudenti, soprattutto negli spostamenti e nelle attività all’aperto, in considerazione della possibile evoluzione dei fenomeni meteorologici nelle ore indicate.