Il sangue di San Gennaro esposto per una settimana

Al termine della celebrazione, le reliquie sono state riportate nel Duomo, dove resteranno esposte

Si è rinnovato anche quest’anno il prodigio di San Gennaro, con la liquefazione del sangue avvenuta in tempi particolarmente rapidi, suscitando entusiasmo tra fedeli e visitatori. Il miracolo si è compiuto nella Duomo di Napoli, dove il sangue custodito nell’ampolla si è sciolto già durante le prime fasi della celebrazione. Successivamente, al termine della liturgia, l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, ha portato le reliquie in processione fino alla Basilica di Santa Chiara.

Qui il cardinale ha attraversato la navata mostrando l’ampolla ai presenti, tra applausi e momenti di forte partecipazione. Fedeli e turisti hanno seguito con attenzione il rito, molti dei quali giunti in città proprio in occasione del ponte del Primo Maggio per assistere al tradizionale evento.

Al termine della celebrazione, le reliquie sono state riportate nel Duomo, dove resteranno esposte per una settimana, consentendo a cittadini e visitatori di rendere omaggio al santo patrono.

Il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro rappresenta uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa napoletana, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone tra devozione, storia e curiosità.