Il Castello delle Cerimonie chiude su Real Time

la struttura continua a operare in un regime di forte incertezza, con attività ristorative che possono proseguire solo temporaneamente

Il futuro de La Sonrisa, conosciuto al grande pubblico come “Il Castello delle Cerimonie”, resta sempre più incerto tra vicende giudiziarie, blocchi amministrativi e conseguenze dirette sull’attività televisiva che lo ha reso celebre in tutta Italia. Secondo quanto riportato, al momento non sono previste nuove stagioni del programma in onda su Il Castello delle Cerimonie, trasmesso su Real Time e prodotto da Discovery. Una decisione che, almeno per ora, sembra legata soprattutto alle difficoltà logistiche e organizzative connesse alla situazione complessa della struttura, più che a valutazioni di tipo mediatico o reputazionale.

La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario già definito da tempo, con la sentenza definitiva di confisca per lottizzazione abusiva arrivata nel febbraio 2024. I fatti contestati risalgono a diversi anni fa e hanno portato a una lunga battaglia legale che coinvolge ancora oggi la proprietà e la gestione dell’hotel-ristorante.

La struttura è stata resa famosa dalla famiglia Polese, in particolare da Don Antonio Polese e dalla moglie Rita Greco, entrambi scomparsi. Oggi la gestione è affidata agli eredi, tra cui Imma Polese e il marito Matteo Giordano.

Nel frattempo, la struttura continua a operare in un regime di forte incertezza, con attività ristorative che possono proseguire solo temporaneamente grazie a sospensive e decisioni del Consiglio di Stato, in attesa delle prossime udienze che potrebbero risultare decisive.

A preoccupare maggiormente, però, è il destino dei lavoratori: centinaia di dipendenti che da anni fanno parte della macchina organizzativa del “Castello delle Cerimonie” e che oggi vivono una situazione di forte instabilità. In una lettera collettiva, hanno espresso il timore concreto di perdere il proprio lavoro e l’unica fonte di sostentamento, sottolineando come dietro il format televisivo e le luci delle cerimonie esistano intere famiglie.

In questo scenario sospeso, anche il futuro televisivo del programma resta appeso agli sviluppi giudiziari e amministrativi: una situazione che, al momento, non consente di pianificare nuove produzioni, lasciando aperto ogni possibile scenario per i prossimi mesi.