Hantavirus, negativo primo tampone sul marittimo torrese in quarantena

Il contatto sarebbe avvenuto durante un volo della compagnia KLM partito da Johannesburg e diretto nei Paesi Bassi

È risultato negativo al primo tampone il marittimo 24enne residente a Torre del Greco che nei giorni scorsi era stato individuato come contatto di una paziente colpita da Hantavirus, ceppo Andes sudamericano. Il giovane, che non presenta alcun sintomo, resta comunque sottoposto a sorveglianza sanitaria attiva e in quarantena fiduciaria domiciliare, secondo i protocolli predisposti dalle autorità sanitarie. Il contatto sarebbe avvenuto durante un volo della compagnia KLM partito da Johannesburg e diretto nei Paesi Bassi, con successiva coincidenza per Roma. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe avuto soltanto un contatto fugace, non stretto e non prolungato, con la donna risultata sintomatica.

La paziente era collegata al focolaio registrato sulla nave Mv Hondius, dove si sarebbe verificato il caso di infezione da Hantavirus Andes.

Oltre al marittimo campano, anche altri tre passeggeri italiani dello stesso volo – residenti in Calabria, Veneto e Toscana – sono stati sottoposti alle procedure di monitoraggio sanitario previste.

Le autorità sanitarie precisano che il rischio di sviluppo dell’infezione viene considerato remoto e altamente improbabile. Le misure adottate, infatti, rientrano esclusivamente in protocolli precauzionali di profilassi internazionale.

Nel frattempo il Ministero della Salute starebbe predisponendo una circolare per fare il punto sulla situazione, ribadendo l’assenza di rischi pandemici e annunciando un possibile rafforzamento dei controlli sanitari sui voli provenienti dal Sud America, area in cui circola il ceppo Andes dell’Hantavirus, differente rispetto a quello presente in Europa.