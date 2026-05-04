Guida ubriaco, aggredisce i vigili e si fa arrestare

tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge

Intervento della polizia locale nella zona di Fuorigrotta per un incidente stradale che ha avuto conseguenze anche sul piano giudiziario. Gli agenti dell’unità operativa Fuorigrotta sono intervenuti in via Caio Duilio, a Napoli, per i rilievi di uno scontro tra due autovetture. Durante le operazioni, uno dei conducenti ha mostrato fin da subito un comportamento aggressivo. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’alcol test, arrivando ad aggredire gli agenti.

Accompagnato presso l’ospedale San Paolo per ulteriori accertamenti, è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Anche in ospedale avrebbe mantenuto un atteggiamento violento, scagliandosi nuovamente contro gli operatori.

L’uomo è stato quindi arrestato e sottoposto a giudizio con rito direttissimo. Al termine dell’udienza è stato condannato a un anno di reclusione, con applicazione degli arresti domiciliari e obbligo di firma.