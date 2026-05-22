Guasto al treno Circum per Sorrento, turisti a piedi

La situazione ha generato lunghe code e forti rallentamenti

Giornata di forti disagi per turisti e pendolari lungo la linea della Circumvesuviana a causa delle operazioni di recupero della cabina della funivia del Faito, rimasta sospesa nei pressi della stazione di Castellammare dallo scorso 17 aprile 2025. Per consentire i lavori tecnici, l’EAV ha disposto l’interruzione della circolazione ferroviaria tra la stazione di Pioppaino e Vico Equense, bloccando di fatto i collegamenti ferroviari in ingresso e in uscita verso la costiera sorrentina.

Dalle ore 10 di questa mattina i viaggiatori diretti a Sorrento sono stati costretti a scendere alla stazione di Pioppaino per proseguire il viaggio attraverso le navette sostitutive predisposte dall’azienda di trasporto.

La situazione ha generato lunghe code e forti rallentamenti. Centinaia di persone, molte delle quali turisti con bagagli al seguito, hanno dovuto attraversare rampe di scale e raggiungere a piedi il cavalcavia che conduce alla strada principale, dove erano in attesa gli autobus sostitutivi.

Le attese sotto il sole e il sovraffollamento hanno provocato malumori e proteste tra i passeggeri, costretti ad allungare notevolmente i tempi di percorrenza lungo la statale sorrentina fino a Vico Equense. A peggiorare la situazione anche il traffico veicolare particolarmente intenso, già rallentato dalla presenza di cantieri aperti sulle principali arterie stradali della zona.

Le operazioni di recupero della cabina e dei cavi della funivia proseguono a distanza di un anno dalla tragedia che causò la morte di quattro persone, un evento che segnò profondamente il territorio e portò alla sospensione dell’impianto.

La riapertura del traffico ferroviario, inizialmente prevista per le ore 14, potrebbe subire ulteriori ritardi in base all’andamento delle operazioni tecniche ancora in corso.