Gli sparano sui piedi, 18enne operato d'urgenza

Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria

Paura a Giugliano, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nelle ultime ore. Il giovane è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco ai piedi ed è stato successivamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano sono intervenuti presso l’ospedale San Giuliano, dove il giovane è arrivato ed è stato ricoverato in codice giallo. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti medici, il 18enne dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per le ferite riportate.

Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia, che sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica della sparatoria e individuare eventuali responsabili. Al momento gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per chiarire il contesto in cui è maturato il ferimento.