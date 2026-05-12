Giù dalla finestra, donna muore sul colpo

L’area è stata immediatamente transennata per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine

Tragedia nella mattinata di oggi nel quartiere EUR, dove una donna di 73 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dalla finestra della propria abitazione in via Giuseppe Armellini. La vittima è Patrizia M.. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna sarebbe caduta nel vuoto finendo sul solaio sottostante all’edificio. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni residenti della zona e, in particolare, un vicino di casa che avrebbe assistito ai drammatici momenti successivi alla caduta. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, ma all’arrivo dei soccorritori per la 73enne non c’era già più nulla da fare.

L’area è stata immediatamente transennata per consentire gli accertamenti delle forze dell’ordine. Sul luogo della tragedia sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Presenti anche gli specialisti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi tecnici all’interno e all’esterno dell’abitazione, con l’obiettivo di ricostruire gli ultimi momenti della donna e verificare ogni elemento utile all’inchiesta.

Al momento, l’ipotesi ritenuta prevalente dagli investigatori sarebbe quella di un gesto volontario, anche se tutte le piste restano aperte fino al completamento degli accertamenti. Gli agenti stanno ascoltando familiari, vicini di casa e persone che conoscevano la 73enne per comprendere il contesto personale e psicologico in cui è maturata la tragedia.