Giù dal Centro Ustionati del Cardarelli, è la pasticciera ferita dall'olio bollente

Nonostante la gravità delle ferite riportate, le sue condizioni cliniche non sarebbero state considerate tali da far temere per la vita

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta all’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli, dove una donna ricoverata nel reparto di Terapia intensiva grandi ustionati ha perso la vita dopo essersi lanciata da una finestra della struttura sanitaria. La paziente era arrivata in ospedale circa una settimana fa in seguito a un grave incidente domestico-lavorativo avvenuto nella sua pasticceria, situata nella frazione Fonte di Roccadaspide, nel Salernitano. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe riportato ustioni estese a causa del contatto accidentale con olio bollente durante le attività all’interno del laboratorio.

Nonostante la gravità delle ferite riportate, le sue condizioni cliniche non sarebbero state considerate tali da far temere per la vita. Anzi, proprio nella giornata odierna era previsto il trasferimento dal reparto grandi ustionati a quello di Chirurgia plastica ricostruttiva, passaggio che lasciava intravedere un percorso di recupero e riabilitazione.

Il gesto estremo si è consumato all’interno del reparto specializzato, dotato di protocolli di sorveglianza specifici per pazienti ad alta fragilità psicologica e fisica. Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e della direzione sanitaria dell’ospedale, che dovranno chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare eventuali criticità nel sistema di monitoraggio previsto per questo tipo di pazienti.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Roccadaspide, dove la donna era conosciuta per la sua attività nel settore della pasticceria.