Giù da balcone in gita scolastica, 18enne muore dopo dieci giorni d'agonia

Nei primi momenti successivi alla caduta il giovane sarebbe rimasto cosciente, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate

Non ce l’ha fatta il 18enne precipitato dal balcone dell’hotel in cui soggiornava durante una gita scolastica a Lignano Sabbiadoro. Dopo dieci giorni di ricovero in condizioni gravissime, il giovane è morto nella serata del 12 maggio all’ospedale di Udine, dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero subito dopo l’incidente. Lo studente frequentava l’ultimo anno del liceo scientifico del Polo G. Galilei - Marie Curie di Monopoli ed era partito insieme ai compagni e ai docenti per il viaggio d’istruzione.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la sera del 3 maggio il ragazzo si sarebbe allontanato dall’albergo dopo cena. Poco dopo sarebbe precipitato dal secondo piano della struttura ricettiva, finendo nel cortile sottostante. Nei primi momenti successivi alla caduta il giovane sarebbe rimasto cosciente, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate.

Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno disposto il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso. Nonostante i tentativi dei medici e i giorni trascorsi in coma, il 18enne è deceduto dopo oltre una settimana di ricovero.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura competente, che sta cercando di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono affidate ai Carabinieri del Friuli-Venezia Giulia con il supporto dei militari di Monopoli. Nei giorni scorsi sarebbero stati ascoltati anche alcuni compagni di scuola del ragazzo per ricostruire le sue ultime ore prima della caduta.

La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito la comunità scolastica e la città di Monopoli, dove il ragazzo era molto conosciuto.