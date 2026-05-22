Furto nella nota boutique, portato via un trolley di Louis Vuitton

La scoperta del furto è avvenuta pochi minuti dopo, quando il personale si è accorto dell’assenza della merce dagli scaffali

Furto nella mattinata di oggi nel pieno centro di Capri, lungo la centralissima via Camerelle, all’interno di una boutique di Louis Vuitton, una delle più note e frequentate del celebre “salotto dello shopping” dell’isola. Secondo quanto ricostruito, un giovane avrebbe fatto ingresso nel negozio presentandosi come un normale turista, con al seguito un piccolo trolley che lo faceva apparire come un nuovo arrivato sull’isola. Dopo aver osservato per alcuni minuti la merce esposta, non avrebbe effettuato alcun acquisto ed è poi uscito dal punto vendita.

Proprio in quei momenti di apparente normalità, il ragazzo avrebbe approfittato di una distrazione del personale per sottrarre due borse di marca. Successivamente si sarebbe allontanato rapidamente, riuscendo a nascondere la refurtiva in una busta e a dileguarsi tra la folla di turisti che affollava la zona dello shopping di lusso.

La scoperta del furto è avvenuta pochi minuti dopo, quando il personale si è accorto dell’assenza della merce dagli scaffali. Immediatamente sono state visionate le immagini del sistema di videosorveglianza interno, che avrebbero ripreso le fasi del colpo.

È quindi scattata la segnalazione alla Polizia di Stato, con gli agenti del commissariato di via Roma che hanno avviato subito le ricerche del responsabile, disponendo anche l’acquisizione delle immagini per facilitarne l’identificazione.

Al momento del giovane non vi è ancora traccia. Le forze dell’ordine hanno comunque attivato controlli e posti di blocco sia nella zona della Piazzetta sia nell’area del porto, nel tentativo di intercettare il sospettato prima di un’eventuale partenza dall’isola.