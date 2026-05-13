Furti d'auto al Centro Direzionale, la vigilanza blocca uno dei ladri

Sul posto sono successivamente intervenuti i Carabinieri, ai quali il fermato e l’arma impropria sono stati consegnati per gli accertamenti

Un uomo è stato fermato nel pomeriggio di ieri al Centro Direzionale di Napoli mentre tentava di forzare un’autovettura parcheggiata all’interno del complesso. L’episodio si è verificato intorno alle 18.10 ed è stato sventato grazie al tempestivo intervento del personale di vigilanza in servizio nell’area. Secondo quanto ricostruito, il soggetto si sarebbe inizialmente avvicinato a un’auto parcheggiata nei pressi degli edifici del Centro Direzionale, tentando senza successo di aprirla. Dopo essersi allontanato, sarebbe poi tornato sul posto riuscendo, questa volta, a forzare la portiera di una Volkswagen T-Roc utilizzando un coltellino multiuso. Una volta all’interno del veicolo, avrebbe tentato di manomettere i sistemi di bordo.

L’azione è stata interrotta dall’intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno bloccato l’uomo prima che potesse completare il presunto furto o causare ulteriori danni al mezzo.

Sul posto sono successivamente intervenuti i Carabinieri, ai quali il fermato e l’arma impropria sono stati consegnati per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza. La proprietaria dell’auto, rintracciata in seguito, ha presentato regolare denuncia.

L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione rafforzata nell’area del Centro Direzionale, dove nelle ultime settimane si sarebbero verificati altri casi analoghi di furti e danneggiamenti.