Fotografa la scheda elettorale a Pompei: bloccato in cabina

L’episodio è stato verbalizzato e segnalato all’autorità giudiziaria

Un uomo di circa 50 anni è stato segnalato alle autorità dopo essere stato sorpreso mentre fotografava la propria scheda elettorale all’interno della cabina di voto. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi nella sezione numero 6 allestita presso l’Istituto Amedeo Maiuri. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 13 il segretario del seggio avrebbe avvertito alcuni rumori sospetti provenienti dalla cabina elettorale. Insospettito, si sarebbe avvicinato sorprendendo l’elettore mentre utilizzava il telefono cellulare per scattare fotografie alla scheda già votata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i controlli e gli accertamenti necessari. Da quanto emerso nella segnalazione trasmessa agli organi competenti, sul dispositivo sarebbero state rinvenute immagini della scheda con preferenze espresse per i candidati Solimeno e De Angelis, appartenenti alla coalizione a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Tortora.

L’episodio è stato verbalizzato e segnalato all’autorità giudiziaria. La normativa vigente vieta espressamente l’introduzione e l’utilizzo di telefoni cellulari o dispositivi capaci di registrare immagini all’interno delle cabine elettorali, al fine di garantire la libertà e la segretezza del voto.