Finto corriere ruba 30mila euro di scarpe

è scattata la denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato un’indagine lampo

Si è presentato come un normale corriere incaricato del ritiro di un carico, ma si trattava in realtà di un inganno ben orchestrato che gli ha permesso di sottrarre decine di paia di scarpe di alto valore. La vicenda si è conclusa con il suo rintraccio e una denuncia, dopo un’indagine rapida condotta dai carabinieri e dalla polizia.

Il furto è avvenuto a Montegranaro, dove un’azienda del settore calzaturiero si è ritrovata vittima di una truffa organizzata nei dettagli. Un uomo, presentatosi come addetto a una società di trasporti, aveva contattato in anticipo la ditta per annunciare il ritiro della merce. Successivamente si è recato sul posto alla guida di un furgone Fiat Ducato bianco, apparentemente regolare, ma con targa risultata poi clonata.

Una volta all’interno dello stabilimento, l’uomo ha caricato 82 paia di scarpe da uomo, per un valore complessivo stimato intorno ai 30mila euro, riuscendo poi ad allontanarsi senza destare immediatamente sospetti. La truffa è emersa solo in un secondo momento, quando il vero corriere previsto per il ritiro ha contattato l’azienda per concordare le operazioni di carico, facendo così scoprire l’inganno.

A quel punto è scattata la denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato un’indagine lampo. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private e grazie al coordinamento con i centri operativi, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il percorso del mezzo.

Il furgone è stato infine localizzato nei pressi di Marcianise, dove è intervenuta la Polizia Stradale di Napoli Nord, che ha bloccato il veicolo. Alla guida c’era un uomo di 53 anni, di origini napoletane e già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato per truffa.

La refurtiva, costituita dall’intero carico di calzature, è stata recuperata e messa sotto sequestro in attesa della restituzione al legittimo proprietario. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità o collegamenti con altri episodi simili.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle truffe ai danni delle aziende del settore logistico e manifatturiero, sempre più spesso prese di mira da finti corrieri che sfruttano tecniche di inganno sempre più sofisticate.