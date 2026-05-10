Finisce in rianimazione il 14enne accoltellato per uno sguardo a una ragazzina

Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Polizia Municipale di Napoli, impegnata nei servizi rafforzati per la movida

Ancora violenza tra giovanissimi nel cuore di Napoli. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito a coltellate nella serata di ieri in Piazza Municipio da un 15enne successivamente fermato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’aggressione ci sarebbe stato uno sguardo rivolto a una ragazza, episodio che avrebbe scatenato una lite degenerata in pochi istanti in una violenta colluttazione.

Provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Polizia Municipale di Napoli, impegnata nei servizi rafforzati per la movida del fine settimana e coordinata dal comandante Ciro Esposito. Gli agenti hanno notato la rissa in corso e sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare il presunto aggressore.

Durante lo scontro il 15enne avrebbe estratto un coltello colpendo il 14enne per almeno tre volte all’addome. Sul posto sono arrivati rapidamente anche altri equipaggi della municipale in supporto ai colleghi già presenti nell’area.

Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni restano serie e i medici continuano a monitorare il quadro clinico dopo il delicato intervento chirurgico eseguito nella notte.

Il 15enne è stato fermato dagli investigatori e nei suoi confronti viene ipotizzato il reato di tentato omicidio. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

L’episodio riaccende il dibattito sulla violenza minorile nel centro cittadino e colpisce ancora di più perché avvenuto nei pressi del luogo in cui il 31 agosto 2023 fu ucciso Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista noto come “Giogiò”, vittima innocente di una lite scoppiata per futili motivi.