Figlio arrestato, la tiktoker: "Così si salva"

Nel video pubblicato sul proprio profilo social, Rita De Crescenzo ha raccontato il dolore vissuto negli ultimi mesi

«Sono una mamma cambiata e disperata, non sapevo più cosa fare per mio figlio Francesco. È arrivato il giorno: stamattina lo hanno arrestato, ma io già lo sapevo. Lo Stato fa sempre il suo dovere». Con queste parole la tiktoker Rita De Crescenzo ha commentato sui social l’arresto del figlio Francesco “Kekko” Bianco, coinvolto in un’inchiesta per tentato omicidio legata a una sparatoria avvenuta a Napoli lo scorso anno.

Il giovane è stato arrestato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Nel video pubblicato sul proprio profilo social, Rita De Crescenzo ha raccontato il dolore vissuto negli ultimi mesi e la difficoltà nel gestire la situazione del figlio. «Io non ce la facevo più – ha dichiarato – non mi faceva più dormire la notte. Mi sono sempre dissociata da tutto quello che stava facendo mio figlio».

La tiktoker ha spiegato di aver continuato a sperare in un cambiamento: «Ogni mamma cerca sempre di recuperare un figlio». Poi il riferimento all’arresto: «Oggi Gesù mi ha concesso la grazia e lo hanno arrestato».

Nel messaggio condiviso online, De Crescenzo ha ribadito la propria posizione a favore della legalità. «Io sono una mamma per la legalità. Purtroppo chi sbaglia paga e la legge ha fatto il suo corso», conclude nel filmato diffuso sui social.