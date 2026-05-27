Fiamme su una nave nel Porto di Napoli, zona invasa dal fumo

Il rogo si sarebbe originato a bordo dell’imbarcazione all’altezza del ponte 6

Un principio di incendio si è sviluppato all’interno del cantiere navale del porto di Napoli, coinvolgendo una nave della compagnia Grandi Navi Veloci in fase di manutenzione e attualmente non operativa. Il rogo si sarebbe originato a bordo dell’imbarcazione, all’altezza del ponte 6, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, accorsi presso le banchine 29-30 del porto. Le operazioni di spegnimento sono state supportate anche via mare, con l’impiego di una motovedetta e di diversi rimorchiatori dotati di sistemi antincendio, utilizzati per contenere e raffreddare l’area interessata.

Nel corso delle attività di messa in sicurezza sono state refrigerate le paratie della nave per limitare la propagazione delle fiamme e ridurre la temperatura delle strutture coinvolte. Le operazioni risultano ancora in corso, mentre sul posto si è avvertito un forte odore acre che ha interessato l’area portuale.

Non si registrano feriti né conseguenze per le persone. Le autorità stanno monitorando la situazione per stabilire le cause del principio di incendio e verificare eventuali criticità nelle procedure di manutenzione.