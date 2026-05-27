Erano monitorati, ma continuavano a rubare

L’inchiesta ha inoltre evidenziato come gli indagati fossero consapevoli di essere sotto controllo investigativo

Un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha portato al fermo di dieci persone ritenute coinvolte in una serie di furti e rapine commessi tra la fine del 2025 e il 2026, con una frequenza e una modalità operative considerate particolarmente allarmanti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe messo a segno circa settanta colpi tra assalti a esercizi commerciali e rapine ai danni di automobilisti, utilizzando auto rubate e tecniche di fuga studiate per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine. In più occasioni, durante gli inseguimenti, sarebbero stati impiegati anche estintori per creare cortine di fumo e guadagnare tempo, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

L’inchiesta ha inoltre evidenziato come gli indagati fossero consapevoli di essere sotto controllo investigativo: durante le attività di intercettazione, infatti, avrebbero scoperto la presenza di dispositivi di ascolto installati dai carabinieri. Nonostante ciò, invece di interrompere le attività criminali, avrebbero continuato a operare adottando soltanto alcune precauzioni per ridurre il rischio di essere individuati.

Tra i fermati, la maggior parte sarebbe composta da membri della stessa famiglia, originari del Casertano e di età compresa tra i 23 e i 40 anni. Solo uno degli indagati non avrebbe preso parte direttamente ai reati, ma avrebbe messo a disposizione aree private ad Afragola per occultare i veicoli rubati, poi utilizzati per i colpi e spesso dotati di targhe alterate o sottratte.

Gli investigatori sottolineano che il provvedimento cautelare è stato disposto anche in ragione dell’elevato rischio di reiterazione dei reati, considerata la sistematicità delle azioni e la pericolosità delle modalità operative adottate dal gruppo.