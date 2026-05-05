Epatite, trasferiti gli allevamenti di cozze a rischio

il quadro sanitario legato al focolaio registrato nelle scorse settimane nel Napoletano appare in miglioramento

Le cozze allevate nel Lago Fusaro saranno trasferite a Nisida entro i prossimi quindici giorni. La decisione è stata adottata come misura precauzionale, nonostante gli ultimi controlli abbiano escluso la presenza del virus dell’Epatite A nei campioni analizzati. A spiegare l’intervento è Giuseppe Iovane, direttore dell’Istituto Sperimentale Zooprofilattico del Mezzogiorno, che sottolinea come lo spostamento dei filari di mitili serva a preservare la produzione: “Gli ultimi campionamenti sono tutti negativi, ma si è deciso di liberare il lago prima dell’arrivo del caldo, per evitare la moria delle cozze”.

Intanto, il quadro sanitario legato al focolaio registrato nelle scorse settimane nel Napoletano appare in miglioramento. Presso l’Ospedale Cotugno, struttura di riferimento per le malattie infettive, risultano attualmente 15 pazienti ricoverati per infezione da virus HAV, un dato ritenuto nella norma.

Fondamentale il lavoro di monitoraggio condotto dall’Izsm su acqua e prodotti ittici. I controlli si sono concentrati in particolare sugli allevamenti di mitili – soprattutto cozze e ostriche – inizialmente considerati tra i possibili veicoli di trasmissione del virus.

Proprio per questo, nelle scorse settimane, diversi sindaci del territorio avevano disposto ordinanze restrittive: vietata la somministrazione di molluschi crudi nei locali pubblici, mentre resta consentita la vendita, con la raccomandazione di consumarli solo previa cottura.

Il focolaio era emerso tra fine marzo e inizio aprile, quando furono registrati alcuni casi di positività proprio nell’area del Lago Fusaro. Oggi, alla luce dei nuovi dati, la situazione sembra sotto controllo, mentre proseguono le attività di prevenzione per evitare nuove criticità.